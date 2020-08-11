Кофе оказался одним из наиболее быстро дорожающих на бирже товаров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сырьевые товары, которые выращиваются, а не добываются, включая какао и кофе, оказались среди наиболее быстро растущих в цене активов в мире, пишет The Wall Street Journal.

За последний месяц фьючерсы на какао на американской бирже ICE подорожали на 17% - до $2488 за метрическую тонну, в то время как фьючерсы на кофе прибавили 14%, поднявшись до $1,12 за фунт (около $2,47 за кг). Контракты на хлопок и сахар с 1 мая подрожали на 10% и 19% соответственно.

В начале пандемии эти товары заметно подешевели на фоне введения локдаунов. В марте фьючерсы на какао упали на 17%, хлопок подешевел на 18%, сахар - на 27%. Кофе немного подорожал в конце марта, но за март-май потерял в цене 15%.

Крупные поставщики, среди которых Бразилия, Вьетнам и Индия, оказались среди наиболее пострадавших от вспышки коронавируса стран. Бразилия является крупнейшим производителем кофе и сахара. По данным министерства сельского хозяйства США, эта латиноамериканская страна в 2019 году произвела 59 млн мешков кофе (1 мешок = 60 кг) и 647 млн метрических тонн сахарного тростника. Индия произвела 350 млн тонн сахарного тростника и 29,3 млн кип хлопка (1 кипа хлопка - 480 фунтов или 217,73 кг).

Власти Бразилии прогнозируют, что, несмотря на рост с начала года экспорта из крупнейшего в стране порта в городе Сантус, штат Сан-Паулу, пандемия окажет негативное влияние на объем поставок.

Некоторые инвесторы ожидают, что ограничения поставок на фоне восстановления спроса могут привести к еще большему росту цен на фьючерсы на выращиваемое сырье.

Ослабление доллара является еще одним фактором, приводящим к росту цен на эти товары, поскольку сырье, цены на которое устанавливается в долларах США, становится более доступным для стран-импортеров.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), спекулятивные инвесторы, включая хедж-фонды, на неделе, завершившейся 4 августа, сократили короткие позиции по многим сырьевым товарам. В частности, было закрыто примерно 10 тыс. контрактов на сахар, более 7 тыс. - на какао, более 19 тыс. - на кофе.

Сокращение коротких позиций крупными инвесторами, которые теперь имеют нетто-длинные позиции, наблюдалось вторую неделю подряд, что говорит об ожиданиях роста цен.