Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.

Таким образом, Росстат фиксирует недельную дефляцию впервые за 11 месяцев – до этого она была на уровне 0,1% лишь в период с 10 по 16 сентября 2019 года.

Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, после чего недельная инфляция также традиционно возвращается до обычных для июля 0,0-0,1% (иногда даже с недельной дефляцией в конце месяца) на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 10 августа снизились на 0,1%, с начала года они поднялись на 2,9%.

Среднесуточная дефляция за 10 дней августа составила 0,007% (за 12 дней августа 2019 года она была 0,005%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 10 августа незначительно снизилась и находилась посередине между 3,3 и 3,4% (3,35% без округления до десятых) после 3,4% на конец июля (3,37% без округления до десятых), 3,35% на 20 июля и 3,38% на 13 июля (расчеты годовой инфляции с точностью до сотых исходя из недельных цифр достаточно условные, но все равно показывают качественную динамику годовых цен). На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

За период с 3 по 10 августа среди продовольственных товаров цены на куриные яйца выросли на 1,3%, пшено - на 0,8%, баранину, курицу и мороженую рыбу - на 0,4%, говядину, сливочное и подсолнечное масло - на 0,3%, полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,0%, в том числе на помидоры - на 9,2%, морковь - 5,6%, картофель - 5,4%, лук репчатый - на 5,0%.

Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

В середине июня Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%.

ЦБ РФ на опорном заседании совета директоров 24 июля, снизив ключевую ставку до 4,25% с 4,5%, понизил и прогноз по инфляции на 2020 год до 3,7-4,2% с 3,8-4,8%, а на 2021 год - до 3,5-4% с 4%.

ЦБ при этом оставил неизменным сигнал о будущей направленности ДКП. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в его заявлении.