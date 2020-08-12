Правкомиссия снова рассмотрит замену квоты на ввоз говядины пошлиной

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о замене тарифной квоты на импорт в Россию говядины плоской пошлиной будет повторно рассмотрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе.

"Вопрос о переходе от тарифного квотирования импорта говядины к плоской пошлине был рассмотрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, по итогам которого было принято решение о дополнительной проработке предложения совместно с ФАС и Минэкономразвития. Ожидается повторное рассмотрение данного вопроса", - заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, заседание, на котором был обсужден этот вопрос, состоялось 20 июля. В настоящее время ведомства запрашивают информацию отраслевых союзов для того, чтобы подготовить обоснованное решение.

Между тем, как сообщалось, на мясном рынке нет единства в отношении этой меры.

По словам источника, Национальный союз мясопереработчиков в своем письме в Минфин заявляет, что рассмотрение вопроса об отмене тарифной квоты весьма преждевременно, особенно в условиях пандемии, когда были серьезно ограничены такие каналы продаж, как HoReCa и социальное питание.

Союз предупреждает, что отмена квоты может привести к росту цен, отечественные производители говядины не готовы сразу заменить выпадающие в таком случае объемы мяса, которые требуются рынку. Он также предлагает перенести обсуждение этого вопроса на 2021 год.

В то же время Национальная мясная ассоциация выступает за введение плоской пошлины, но считает, что эту меру необходимо рассматривать как один из шагов, направленных на создание условий для привлечения в мясное скотоводство и производство говядины новых игроков и значительных инвестиций. В целом нужен комплекс мер для создания эффективной отрасли, отметил он.

"Квоты на ввоз охлажденной и замороженной говядины, которые действуют с 2003 года, избыточны. На 2020 год они составляют 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн охлажденная говядина. Это существенно превышает сегодняшние потребности российского рынка, а низкий таможенный тариф по факту не защищает российских производителей", - заявил "Интерфаксу" глава ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, кроме того, при ввозе говядины в РФ необходимо отказаться от тарифных преференций, которыми в настоящее время пользуются основные поставщики - Парагвай, Бразилия, Аргентина, Индия, Мексика и другие. Они в то же время являются конкурентами РФ на зарубежных рынках говядины. "Получается, что мы помогаем своему прямому конкуренту, покупая у него много мяса с дотацией в виде преференции. Средства теряет бюджет ЕАЭС, защита собственного рынка неэффективна. И зарабатывая у нас, страны-конкуренты вытесняют нас с рынков Китая, Вьетнама, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии. Зачем помогать крупнейшим мировым экспортерам мяса?" - недоумевает он.

Кроме того, он высказался за субсидирование возврата земель сельхозназначения в оборот для организации многолетних культурных пастбищ для скота. Сделать это можно, прежде всего, в Нечерноземье.

Есть и другие меры стимулирования развития отрасли, направленные на рост ее доходности, отметил Юшин.

По его словам, в настоящее время цены на скот и полутуши в России ниже, чем в Европе, США и ряде других стран. "Говядина у нас пока сравнительно дешевая, если учитывать ресурсы, необходимые для ее производства, это не способствует развитию отрасли", - считает он.

По данным Росстата, в 2019 году производство крупного рогатого скота в РФ выросло до 1,625 млн тонн (в убойном весе) против 1,608 млн тонн в 2018 году. Рост обеспечили сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В личных подсобных хозяйствах производство снижается.