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Денежная база в РФ в широком определении в июле выросла на 1,2%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Денежная база в РФ в широком определении в июле 2020 года увеличилась на 1,2% - до 18 трлн 490,7 млрд рублей с 18 трлн 265,4 млрд рублей. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России.

В январе-июле 2020 года денежная база увеличилась на 9,9% - с 16 трлн 822,1 млрд рублей.

В годовом исчислении денежная база выросла на 14,5% - с 16 трлн 156,0 млрд рублей на 1 августа 2019 года.

В составе денежной базы в июле шестой месяц подряд увеличивается объем наличных денег, в июле их прирост уменьшился в два раза по сравнению с июнем - до 201,5 млрд рублей с 414,9 млрд рублей.

Всего за шесть месяцев объем наличных денег увеличился на 2 трлн 379,5 млрд рублей, или на 23,2%, до 12 трлн 621,0 млрд рублей. Доля наличных в составе денежной базы за это время выросла до 68,3% на 1 августа с 59,2% на 1 февраля.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ

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