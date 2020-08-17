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Долларовый индекс опустился до 2-летнего минимума

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник снижается на 0,15% и находится вблизи минимального уровня с мая 2018 года, отмечает Trading Economics.

Неопределенность вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США продолжает оказывать давление на доллар. Помимо этого, США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на минувшие выходные, сообщает Bloomberg.

Евро торгуется днем в районе $1,1868 против $1,1844 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится около 125,97 иены по сравнению со 126,25 иены по итогам предыдущих торгов. Стоимость доллара составляет 106,14 иены против 106,60 иены в пятницу.

Экономика Японии во втором квартале 2020 года упала на 7,8% относительно предыдущих трех месяцев после снижения на 0,6% по итогам первого квартала, свидетельствуют предварительные официальные данные.

Падение ВВП было зафиксировано третий квартал подряд и стало рекордным, что обусловлено негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3108 по сравнению с $1,3087 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1044 евро против 1,1051 евро на закрытие торгов в пятницу.

Курс китайского юаня повышается на 0,2% относительно доллара и составляет около 6,9366 юаня/$1.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2,95% годовых, а также влил 700 млрд юаней в банковскую систему в рамках данной программы.

ICE U.S. Dollar США Китай

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