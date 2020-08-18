В Истре в конце августа пройдет фестиваль "Сыр Пир Мир"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В подмосковной Истре, на сыроварне "Русский пармезан" в деревне Дубровское с 27 по 30 августа пройдет всероссийский фестиваль фермеров "Сыр. Пир. Мир". В нем будут участвовать 46 подмосковных сыроваров, уточнили в пресс-службе областного Минсельхоза.

Предполагается, что они представят около ста сортов сыра.

Всего в фестивале примут участие 370 отечественных производителей, в том числе 170 сыроваров.

Там будут представлены российская молочная продукция, колбасы и мясные деликатесы, хлеб, сладости, мед, квас, вина, пиво, сидр.

Деловая программа фестиваля включает конференции и мастер-классы.