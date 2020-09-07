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Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии
Фото: Reuters

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильная промышленность Германии пострадала от пандемии коронавируса COVID-19 сильнее других отраслей, полагают эксперты Института немецкой экономики (IW).

В результате автопром перестал быть определяющей для экономического роста страны отраслью, свидетельствуют результаты исследования IW, которые приводит Handelsblatt.

В начале пандемии существенно пострадали глобальные цепочки поставок в автомобильной промышленности. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся значительные переизбытки мощностей и технологические преобразования.

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - отмечают эксперты.

В ведомстве федерального канцлера 8 сентября состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и представителями земельных властей, сообщает Deutsche Welle. Христианско-социальный союз, входящий в правящую коалицию, призвал предоставить дополнительную помощь автомобильным компаниям и поддержать развитие электромобилей в стране. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает необходимым расширение уже существующего пакета финпомощи.

Хроника 27 января – 07 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Германия

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