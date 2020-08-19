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"АвтоВАЗ" передумал вводить четырехдневную неделю с 31 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" сообщил, что отказался от планов переходить на четырехдневную рабочую неделю, поскольку компания по опережающим госзакупкам получила заказы на новые автомобили на ближайшие несколько месяцев.

Экономический кризис

"Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, ростом корпоративных продаж, а также началом восстановления спроса на автомобильном рынке", - говорится в сообщении.

Ранее "АвтоВАЗ" планировал ввести четырехдневку с 29 июня по 27 декабря. 10 июня эти планы были отложены до осени.

При этом компания отмечает существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году.

"Предприятие продолжает тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили", - добавляет говорится в пресс-релизе.

Из-за коронавируса "АвтоВАЗ" останавливал конвейеры с 30 марта по 3 апреля на период нерабочих дней. С 6 апреля работу возобновили отдельные подразделения компании, с 13 апреля производство полностью возобновилось. в строй. С 29 апреля по 17 мая выпуск автомобилей на "АвтоВАЗе" приостанавливалось из-за праздников и планового корпоративного отпуска, включая 4 дня простоя - с 12 по 15 мая.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в январе-июле 2020 года упали на 19,6%, до 163 776 штук.

Хроника 27 января – 19 августа 2020 годаЭкономический кризис
АвтоВАЗ коронавирус АЕБ

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