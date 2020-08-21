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Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Доллар днем 21 августа торгуется около 74,7 руб. впервые с начала мая

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 88 руб./EUR1 впервые с 30 марта, доллар торгуется около 74,7 руб./$1 впервые с начала мая.

Курс евро составил 88,0175 руб./EUR1 в 15:53 по Москве, что на 45,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,725 руб./$1, подорожав на 93,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,79 копейки - до 80,71 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу, поскольку участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального и событий в Белоруссии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 по Москве упала на 1,02%, до $44,44 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,1%, до $42,35 за баррель.

МосБиржа США Алексей Навальный Brent WTI

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