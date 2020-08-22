Сети отелей Accor и IHG задумались о слиянии

Отель InterСontinental в Давосе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французская сеть отелей Accor и ее британский конкурент InterContinental Hotels Group (IHG) рассматривают возможность объединения, которое привело бы к созданию крупнейшей в мире отельной группы с капитализацией в $17 млрд.

По данным французской газеты Le Figaro, пятая по величине в мире гостиничная сеть пока не сделала официальное предложение IHG. Совет управляющих Accor выступает за проведение сделки, однако председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Себастьен Базен осторожно подходит к дальнейшим переговорам, пишет газета.

Акции Accor подорожали на 4,2% по итогам торгов в пятницу, IHG - на 6,2%.

Accor владеет такими известными брендами, как Ibis, Movenpick, Raffles и Sofitel. На этой неделе рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг компании до спекулятивного уровня в связи с серьезными потерями, которые несет как сама Accor, так и отельный сектор в целом из-за пандемии коронавируса.

Ранее в этом месяце Accor сообщила, что сократит 1 тыс. рабочих мест по всему миру, чтобы добиться ежегодной экономии на расходах в размере 200 млн евро к 2022 году.

IHG владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza и Regent Hotels.

Аналитики Bank of America отмечают, что слияние двух компаний может иметь смысл с точки зрения географического присутствия и экономии на масштабе операций. Accor является лидером на европейском рынке и многих emerging markets, в то время как IHS имеет сильные позиции в Северной Америке и Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань).

"Объединение Accor и IHG приведет к появлению отраслевого гиганта с номерным фондом в размере порядка 1,6 млн номеров", - отмечают в Bank of America.

В настоящее время крупнейшей в мире сетью отелей является Marriott International, которая в 2016 году приобрела гостиничную сеть Starwood за $13 млрд.