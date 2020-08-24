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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема внешних площадок и нефти, несмотря на опасения по поводу второй волны коронавируса и сложности с восстановлением мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6-0,8%, при этом лидируют акции "РусАла" на новостях и продолжающие ралли бумаги "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3014,83 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1271,45 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 74,46 рубля (-0,34 рубля), золото - $1943,6 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+3,7%), "Яндекса" (+2,5%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Россетей" (+1,2%), Сбербанка (+1%), "Аэрофлота" (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%).

Индексный провайдер FTSE добавил акции "РусАла" в FTSE All-World (Hong Kong) index, исключил акции "Русснефти" из All-World index и All-Cap index в рамках полугодового пересмотра индексов, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По оценкам эксперта, включение акций "РусАла" в All-World (Hong Kong) index приведет к пассивному притоку в эти бумаги около $16 млн, а пассивный отток из акций "Русснефти" в результате их исключения будет равняться порядка $8 млн.

Кроме того, как отмечается в обзоре, включение Petropavlovsk в сегмент Small-Сap индекса приведет к пассивному притоку средств в бумагу на уровне $33 млн.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, сообщения о возможном смягчении ограничений США в отношении китайского ПО стали поводом к некоторому оживлению на азиатских фондовых площадках, что может способствовать восстановлению котировок на развивающихся рынках в целом. Вместе с тем, факторы политической и экономической неопределенности остаются в силе, препятствуя формированию устойчивого восходящего тренда на рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара ниже уровня 75 руб./$1, внешний фон способствует снижению волатильности.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, в США индексы выросли благодаря неплохим статданным и сообщениям о потенциальной вакцине против коронавируса. Отчет от IHS Markit показал, что деловая активность в частном секторе США выросла в августе, так как ситуация существенно улучшилась как у производителей, так и у поставщиков услуг.

Текущая неделя будет насыщенной на события. В четверг в США с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Также в четверг стартует двухдневный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле. В пятницу в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный: сырьевые контракты, включая нефть, торгуются в "плюсе", растут азиатские рынки на надеждах скорого появления решений против COVID-19. Для российского рынка также можно отметить постепенное снижение тревог по поводу событий в Белоруссии. Поэтому в начале недели можно ждать позитивной динамики акций с одновременным укреплением рубля.

Тем временем, вторая волна COVID-19 официально объявлена уже в ряде стран. В США готовы развалить торговую сделку с Китаем. Предварительная статистика деловой активности за август оказалась весьма слабой - как в азиатском регионе, так и в европейском. В самих США неожиданно был зарегистрирован рост первичных обращений за пособием по безработице. Тем не менее, инвесторы немедленно включают логику, что плохая статистика - это еще большие стимулы.

В понедельник из важных показателей выйдет лишь индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В России ожидается отчетность "ФСК ЕЭС" и "М.Видео" по МСФО.

На нефтяном рынке новая неделя пройдет под знаком погодных проблем в Мексиканском заливе: ураган "Марко" и шторм "Лаура" могут задеть районы нефтедобычи, что вынудило компании приостановить работу до 60% нефтедобывающих мощностей, отмечает Кочетков.

В США в пятницу индексы выросли на 0,3-0,7%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,4%) обновили рекордные максимумы; ралли рынка по-прежнему было связано с динамикой нескольких крупных технологических компаний.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit, в августе поднялся до 53,6 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Рост индикатора был самым существенным с января 2019 года. Эксперты в среднем прогнозировали подъем индекса до 51,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем показатель для сферы услуг вырос до 54,8 пункта по сравнению с 50 пунктами в июле и консенсус-прогнозом экспертов на уровне 51 пункта. Активность в секторе выросла впервые с начала 2020 года, при этом темпы подъема были максимальными с марта 2019 года.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле выросли на 24,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,86 млн домов в пересчете на годовые темпы. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост продаж на 14,7% по сравнению с июньским уровнем - до 5,38 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite растет на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6%), несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу второй волны коронавируса и восстановления мировой экономики.

Настроения инвесторов в том числе поддерживают сообщения о том, что акции 18 китайских компаний подскочили на дебютных торгах на бирже ChiNext. Между тем инвесторы, похоже, проигнорировали новости о том, что ряд крупнейших в КНР банков могут отчитаться о первом падении прибыли за первую половину года с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Глава Банка Кореи (ЦБ страны) Лу Чжуйоль намекнул на возможное снижение регулятором прогноза роста экономики в 2020 году на фоне недавно возобновившегося роста числа заражений коронавирусом, который замедляет темпы восстановления экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Трамп также повторил свое заявление, сделанное ранее, что "если Байден (Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии - ИФ) будет избран, Китай будет владеть нашей страной".

Погодный фактор для нефти

На нефтяном рынке цены растут в ожидании начала сезона ураганов в США, трейдеры также продолжают оценивать сигналы нового роста заболеваемости COVID-19 в Азии и Европе; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $44,53 за баррель (+0,4% и -1,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $42,51 за баррель (+0,4% и -1,1% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 1%, тогда как WTI выросла на 0,1%.

Почти 60% нефтедобывающих мощностей в американской части Мексиканского залива были остановлены в воскресенье из-за двух ураганов, приближающихся к побережью, сообщает агентство Bloomberg. Ураганы Марко и Лаура, которые идут с разных направлений, способны нанести отрасли ущерб в несколько миллиардов долларов, предупреждают эксперты.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 11 единиц – до 183 установок. Рост был отмечен впервые за четыре недели.

В центре внимания трейдеров остается ситуация с коронавирусом: правительства по всему миру пытаются найти баланс между мерами по сдерживанию распространения COVID-19 и желанием восстановить экономическую активность. В то время как в США ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалось, появляются данные о скачке заболеваемости в ряде стран Европы и Азии.

МосБиржа РТС

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