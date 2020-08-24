Доллар подешевел на 31 копейку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро быстро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник утром благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми выплатами августа и росту цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,45-74,55 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 31,5 копейки и составил 74,48 рубля. Евро подешевело на 26,25 копейки, до 87,95 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 29,15 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,51 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 21,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти и спросу на ликвидность перед пиком налоговых выплат августа. Во вторник, 25 августа, компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

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