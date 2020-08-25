Сотни тысяч американцев эвакуируют из-за урагана "Лора"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотни тысяч американцев из городов Техаса и соседней Луизианы должны покинуть свои дома из-за приближения урагана "Лора", который бушует в Мексиканском заливе, сообщает агентство Associated Press.

Распоряжение об эвакуации касается как минимум 385 тыс. жителей техасских городов Бомонт, Галвестон и Порт-Артур. В Луизиане и того больше человек должны покинуть низменные районы на юго-западе штата, где штормовые волны могут полностью затопить прибрежные районы. Агентство не указывает точное число американцев, которых необходимо эвакуировать.

В Галвестоне и Порт-Артуре приказ об обязательной эвакуации вступил в силу в 6 часов утра во вторник. Людям, которые собираются отправиться в приюты, предлагают взять с собой по одной сумке с личными вещами и маски, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Мэр Порт-Артура заявил горожанам, что если они планируют остаться дома, то "вы останетесь тут одни".

В Хьюстоне власти города попросили людей подготовить запасы еды на случай, если им придется эвакуироваться. Многие жители еще ремонтируют дома после удара урагана "Харви", произошедшего три года назад.

В Луизиане и Миссисипи объявили чрезвычайную ситуацию и открыли приюты со спальными местами.

Специалисты американского центра по отслеживанию ураганов полагают, что "Лора" усилится до третьей, предпоследней категории мощности, до того, как ударит по штатам поздним вечером в среду или рано утром в четверг с силой ветра до 185 км в час.

По состоянию на утро вторник "Лора" находилась в 940 км от озера Чарльз в Луизиане, ураган двигается со скоростью 26 км в час.

Ураган уже миновал Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую республику, где погибли порядка 20 человек. В Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Почти все метеорологи полагают, что в ближайшее время этот ураган будет лишь усиливаться.