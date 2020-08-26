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Коронавирус ухудшил финансовые показатели у 46% российских предприятий

Повторный карантин сократит ниже 50% шансы на выживание трех четвертей компаний

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Господдержка, оказанная бизнесу из-за пандемии, помогла, но около 46% опрошенных предпринимателей заявили, что финансовые показатели их предприятий ухудшились, показал мониторинг эффективности мер господдержки, проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Экономический кризис

Он опросил руководителей и владельцев 1035 компаний из 85 регионов.

"Положение своей компании как "кризис" или "катастрофа" оценили 26,19% респондентов - на 7% меньше, чем в июле. Тем не менее, около 46% по-прежнему отмечают ухудшение финансовых показателей своего бизнеса", - сообщили в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Там считают, что опрос демонстрирует, что экономика "постепенно выходит из кризиса" - больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80-100%.

При этом 77% респондентов оценили шанс выживания их компании в случае повторного введения карантина в 50% и менее.

Главной трудностью предприниматели считают стагнирующий спрос (такого мнения придерживаются 67,24% респондентов). 56,12% сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и меньше, 25% руководителей указали, что спрос - менее 20% по отношению к тому же периоду 2019 года.

40,54% опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством, на отсрочку выполнения которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год.

Хроника 27 января – 26 августа 2020 годаЭкономический кризис
коронавирус Борис Титов

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