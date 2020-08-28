Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и роста внешних фондовых площадок, индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2% на фоне укрепления рубля, а индекс МосБиржи почти не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3011,65 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1267,6 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,6%.

Доллар упал до 74,54 рубля (-0,43 рубля), золото выросло до $1952,8 за унцию (+1,1%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "Мобильных телесистем" (+0,1%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

Чистая прибыль "Татнефти" во втором квартале по МСФО составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по чистой прибыли "Татнефти" во втором квартале составлял 16,5 млрд рублей. По итогам полугодия чистая прибыль "Татнефти" составила 42,8 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу возможно некоторое повышение по индексу РТС. Глава ФРС США в своем выступлении на ежегодном симпозиуме дал понять, что регулятор готов допустить инфляцию выше целевого уровня 2%. Выступление Джерома Пауэлла дало основания для увеличения угла наклона кривой доходности казначейских облигаций (рост доходности долгосрочных выпусков, чувствительных к инфляции) и сохранения спроса на глобальном рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции доллара вниз вслед за его ослаблением на мировом рынке после выступления главы ФРС.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, изменения в стратегии ФРС отражают мнение регулятора, что то, что раньше считалось устойчивым рынком труда, может поддерживаться без создания агрессивного роста инфляции. В результате Федрезерв во многом будет полагаться на инфляционное давление для оценки полной занятости.

Информация о новой стратегии ФРС привела к повышению доходностей казначейских облигаций, что поддержало акции финансовых компаний, чувствительных к процентным ставкам. Рост акций в США в конце торгов замедлился после заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что позиции демократов и республиканцев очень далеки друг от друга по следующему пакету мер стимулирования экономики. В целом американский рынок продолжает штурмовать новые вершины, и на этом пути пока не видно серьезных барьеров, отмечает Шишкина.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать слабо позитивным. Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие околонулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут. Рубль имеет шансы продолжить свое укрепление на ожиданиях более длительного периода сохранения реальной положительной доходности в отличие от доллара США и других валют фондирования.

Нефть накануне подверглась распродажам, но нашла в себе силы стабилизироваться в пятницу. Были опасения, что ураган "Лора" в Мексиканском заливе может разрушить прибрежные НПЗ и это приведет к падению спроса на нефть. Однако "Лора" оказалась не столь агрессивной, и нанесенный ущерб нельзя назвать катастрофическим. Экспортные терминалы СПГ пока не вернулись к работе, а вот портовая инфраструктура Порта Артура и Хьюстона готовится к принятию судов. Более сильное влияние ураган оказал на экспортные возможности США, но отсутствие катастрофических последствий говорит о том, что эти операции восстановятся в ближайшее время, полагает Кочетков.

В США рынок акций завершил волатильную сессию преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 (+0,2%) достиг очередного рекордного уровня закрытия (3485 пунктов, в течение торгов индекс впервые превышал 3500 пунктов).

Инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также последние статистические данные из США.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Как заявил глава ФРС Пауэлл в четверг, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил Пауэлл.

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале. Оценка снижения ВВП США была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 1,006 млн при прогнозах показателя на уровне 1,0 млн после 1,104 млн неделей ранее.

В пятницу в Азии преобладает рост индексов за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5% и превысил 3500 пунктов).

Рынок акций Японии снизился после известий, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья, сообщает NHK и другие местные СМИ. Абэ, которому сейчас 65 лет, в августе дважды ложился в больницу. При этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия. Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время, он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.

Нефть утром в пятницу консолидируется, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лаура"; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,09 за баррель (без изменений и -1,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $42,97 за баррель (-0,2% и -0,8% накануне).

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но он продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.