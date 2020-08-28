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Квартальная прибыль "Татнефти" снизилась в три раза в годовом измерении

Квартальная прибыль "Татнефти" снизилась в три раза в годовом измерении
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года чистая прибыль "Татнефти" по МСФО составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 16,5 млрд рублей.

Экономический кризис

По сравнению с предыдущим кварталом прибыль снизилась на 30,3%. Компания объяснила это снижением цен на нефть и нефтепродукты при сократившихся объемах продаж нефти, что частично компенсировалось более низкими общими затратами и другими вычетами по небанковской деятельности, а также возросшими объемами продаж нефтепродуктов.

Чистая прибыль "Татнефти" за полугодие составила 42,8 млрд рублей при прогнозе в 41,763 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года. Основными факторами снижения компания называет низкие цены на нефть, а также убытки от обесценения.

Компания зафиксировала отрицательный свободный денежный поток во втором квартале в 7,7 млрд рублей против 48,8 млрд рублей в первом квартале 2020 года. По итогам полугодия FCF составил 41,1 млрд рублей, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

EBITDA в апреле-июне составила 34,3 млрд рублей (прогноз - 31,4 млрд рублей), по итогам полугодия - 72 млрд рублей (прогноз - 69,072 млрд рублей).

Выручка компании за отчетный квартал составила 136,269 млрд рублей (прогноз - 140,4 млрд рублей), снизившись на 31,3% к предыдущему кварталу и почти на 39% к апрелю-июню 2019 года. В первом полугодии выручка составила 334,553 млрд рублей (прогноз - 338,733 млрд рублей), снизившись на 25,6% год к году.

Прибыль "Татнефти" по курсовым разницам во втором квартале составила 101 млн рублей по сравнению с 5,207 млрд рублей в первом квартале. За шесть месяцев прибыль по курсовым разницам составила 5,308 млрд рублей по сравнению с убытком в 2,912 млрд рублей в соответствующем периоде 2019 года.

Татнефть

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