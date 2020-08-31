Рынок акций РФ завершил лето распродажами и новым максимумом "Яндекса"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia (после закрытия торгов 31 августа).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2966,2 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1258,6 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 74,26 рубля (+0,25 рубля); золото стоит $1977,2 за тройскую унцию (+0,1%).

По итогам лета индексы РТС и МосБиржи выросли на 3,2-8,5%, доллар подорожал на 4,12 рубля.

Подешевели в понедельник акции "Магнита" (-3,4%), "АЛРОСА" (-2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,6%), ВТБ (-2,5%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Аэрофлота" (-2,2%), "Россетей" (-2,2%), "Роснефти" (-2,1%), "РусГидро" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Татнефти" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), "Мечела" (-1,9%), "Мосбиржи" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "РусАла" (-1,8%).

Поддержку акциям "Газпрома" (-1,1%) оказал отчет за второй квартал по МСФО: чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) упала на 50% - до 149,168 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза в 139 млрд рублей. EBITDA "Газпрома" составила 93,853 млрд рублей, тогда как ожидалось 93 млрд рублей.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова, прибыль "Газпрома" для дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года сократилась до 216 млрд рублей с 288 млрд рублей за первый квартал, компания продолжает придерживаться изложенных ранее планов и подтверждает, что дивидендная политика остается приоритетом концерна.

В пересчете на акцию из расчета 40% от чистой скорректированной прибыли по МСФО это составляет 3,65 рубля на акцию. Ожидания аналитиков, участвовавших в консенсус-прогнозе "Интерфакса", в среднем сложились на уровне 3,38 рубля на акцию.

Выручка "Аэрофлота" по МСФО во втором квартале 2020 года рухнула на 85% относительно того же периода прошлого года, до 25,5 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок четырех инвесткомпаний и банков, предполагал выручку в 22,1 млрд рублей.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" составил 35,8 млрд рублей против прибыли в 6,9 млрд рублей годом ранее. Скорректированный убыток (без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу) - также 35,8 млрд рублей при диапазоне оценок от 27,8 до 33,6 млрд рублей.

Подорожали акции "Яндекса" (+6,1%, до 5165 рублей, это новый максимум), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,1%).

На сделки с акциями "Яндекса" на "Мосбирже" в понедельник пришлось более 112,857 млрд рублей - новый рекорд.