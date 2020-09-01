Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2972,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1266,47 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 73,64 рубля (-0,44 рубля), золото выросло до $1996,4 за тройскую унцию (+0,9%).

Подорожали рублевые акции Polymetal (+3,5%), Petropavlovsk (+3,1%), "Селигдара" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Магнита" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Ростелекома" (+0,4%, Сбербанка (+0,4%), "Башнефти" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%).

Просели акции "Яндекса" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-0,7%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, сохранить "бычий" настрой мировым рынкам позволяет рост акций технологических компаний (Apple), информация об успехах в разработке вакцины от коронавируса, а также стимулирующая монетарная политика ведущих центральных банков. На следующей неделе в Конгрессе США должно возобновиться обсуждения нового пакета стимулов, что также должно оказать поддержку.

Сдержать рост способна геополитика. В отношениях между США и Китаем сохраняется напряженность, пусть и несколько ослабшая. Также опасения вызывают и темпы распространения коронавируса: число заболевших в США превысило 6 млн человек. В то же время нивелировать опасения позволяет относительно неплохая макроэкономическая статистика и ослабление доллара, что поддерживает сырьевые товары и фондовые индексы развивающихся стран.

Накануне российские индексы снизились, чему мог способствовать переток средств индексных фондов из ключевых "фишек" в акции "Яндекса", которые теперь входят в индекс MSCI Russia. Учитывая умеренно оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок акций во вторник может предпринять очередную попытку роста в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Для индекса диапазон 2950-3000 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключено тестирование его нижней границы, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что внешний фон утром во вторник слабо позитивный. С одной стороны, ослабление доллара предлагает сценарий роста рынка акций и укрепления рубля, как минимум, относительно "американца". С другой - вялая динамика азиатских индексов намекает на то, что рискованные активы встречают новый месяц с сомнениями. Однако можно все же ожидать роста бумаг золотодобывающих компаний и "Норникеля" в начале сессии. Рынок также может задуматься о привлекательности промышленных компаний на фоне роста индекса производственной активности РФ в августе до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле.

Также сохраняются опасения по поводу внешнеполитических рисков. Встреча министров иностранных дел РФ и Белоруссии создает риски того, что США и их сателлиты могут воспользоваться этим фактом для усиления давления на Москву из-за излишней вовлеченности в белорусский политический процесс. Во всяком случае, прибалтийские страны уже ввели свои санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вероятное ухудшение отношений РФ и Европы явно не является желанием Москвы, а вот в рамках газовой войны с США события приобретают совсем иной смысл, полагает аналитик.

Динамика азиатских индексов во вторник смешанная, хотя для оптимизма есть сразу несколько поводов. Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 0,25%, а также расширил программу специального кредитования до 200 млрд австралийских долларов (AUD). Япония порадовала тем, что безработица выросла в июле лишь до 2,9%, хотя ожидался рост до 3,0%. Единственным неприятным моментом с потенциалом ухудшения отношений США и КНР является то, что Вашингтон объявил о создании структуры постоянного диалога с Тайванем, который в Китае считают собственной территорией.

Нефть во вторник дорожает. Агентство Reuters сообщает, что американская добыча в Мексиканском заливе все еще сокращена почти на 0,9 млн баррелей в сутки из-за проблем с возобновлением добычи после урагана "Лаура". Также существуют большие проблемы с электроснабжением перерабатывающих предприятий из-за разрушения высоковольтных линий передач. Enbridge во второй раз объявила о форс-мажоре на своих трубопроводах в регионе, которые обслуживают крупнейшие добывающие платформы. На этом фоне опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2 млн баррелей за прошлую неделю, а также падение запасов бензина на 3,6 млн баррелей. Соответственно, комбинация столь многих факторов стимулирует рост котировок и позволяет игнорировать такие новости, как падение импорта нефти в Южной Корее на 20,4% в августе (до 77,2 млн баррелей), отмечает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,8%, Nasdaq (+0,7%) обновил рекордный максимум в 41-й раз с начала текущего года. Dow Jones в августе вырос на 7,6%, S&P 500 - на 7% - лучшие августовские показатели с 1984 года и с 1986 года соответственно, отмечает MarketWatch. Месячный подъем Nasdaq составил 9,6%, в результате индекс зафиксировал лучший прирост за август за последние двадцать лет.

Позитивом для рынка выступают ожидания скорого получения вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в последние дни оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями Федеральной резервной системы о гибкой форме таргетирования инфляции в качестве ключевого результата пересмотра денежно-кредитной политики. В заявлении о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики Федрезерв выражает приверженность задаче реагирования на рост уровня безработицы, что также укрепляет его приверженность цели ускорения инфляции.

Во вторник в Азии динамика индексов умеренно позитивная (японский Nikkei 225 не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,04%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%) на фоне неплохой статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до 53,1 пункта - максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 52,6 пункта с июльских 52,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже четыре месяца подряд.

Нефть во вторник дорожает на фоне растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 31 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,79 за баррель (+1,1% и -1,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,08 за баррель (+1,1% и +0,8% накануне).

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.

В центре внимания рынка - данные о запасах в США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд - на 2 млн баррелей.

Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавируса, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях.