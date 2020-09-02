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CEO "Ленты" назначен бывший коммерческий директор "Магнита"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Генеральным директором ритейлера "Лента" с 3 сентября назначен Владимир Сорокин.

На этом посту он сменит Германа Тингу, который продолжит работать с "Лентой" в качестве консультанта, сообщила компания.

Сорокин ранее работал коммерческим директором "Магнита", а до этого возглавлял сеть супермаркетов "Перекресток" (X5 Retail.

"Лента" продемонстрировала отличные результаты в 2020 году. Я хотел бы поблагодарить команду и Германа за эту работу. В то же время мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ритейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент "Ленты", пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина", - заявил председатель совета директоров "Ленты", владелец "Севергрупп" (основной акционер ритейлера) Алексей Мордашов, процитированный в сообщении.

"Мы уверены, что обширный профессиональный опыт, многочисленные успехи и сильная репутация Владимира на рынке розничной торговли продовольствием позволят "Ленте" развиваться, используя накопленный компанией опыт", - добавил он.

Сорокин, комментируя собственное назначение, отметил, что у "Ленты" "отличные позиции, которые позволяют ей стать чемпионом российского ритейла". "Я рад присоединиться к команде и стать частью новой вехи в истории успеха "Ленты". Я признателен совету директоров за оказанное доверие и с нетерпением жду начала работы над внедрением новой стратегии "Ленты", - сказал он.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 379 магазинов, в том числе 248 гипермаркетов и 131 супермаркет. Выручка компании в первом полугодии выросла на 8,9%, до 216,98 млрд рублей.

Рост выручки ритейлера начал замедляться в конце 2018 года. Тогда же из "Ленты" ушел ее гендиректор Ян Дюннинг, который в январе 2019 года перешел в "Магнит" на пост президента. После его ухода CEO "Ленты" стал Тинга, который ранее работал в компании в должности коммерческого директора.

В 2019 году компания замедлила темпы открытия новых магазинов, а рост ее сопоставимых продаж замедлился до 0,1% с 1,3% в 2018 году. Весной 2019 года у "Ленты" сменились акционеры: TPG и ЕБРР продали свои пакеты (41,9%) "Севергрупп", которая затем нарастила долю в ритейлере до 78%.

С приходом нового акционера "Лента" начала разрабатывать новую стратегию развития.

Основным бизнесом ритейлера являются гипермаркеты, которые в последние годы испытывают конкурентное давление со стороны магазинов "у дома" и онлайн-торговли.

Основным форматом "Магнита", где Сорокин работал до перехода в "Ленту", являются магазины "у дома". Однако опыт работы с форматами большей площади был у Сорокина в Х5, где он с 2014 по 2018 год руководил сетью супермаркетов "Перекресток".

Сорокин окончил Санкт-Петербургский институт советской торговли по специальности инженер-технолог, а также Высшую школу экономики по программе "Фондовый рынок и инвестиции". В 1994-2000 годы он работал в компании Gillette, пройдя путь от менеджера по продажам до директора по продажам европейской части России и Белоруссии. В 2000-2003 гг. продолжил работу в секторе FMCG в должности директора по продажам Sun Interbrew. В 2003-2011 гг. возглавлял бизнес-блок в СК "Альфа - Страхование", был генеральным директором "Альфа-Страхование Жизнь". В 2010-2012 гг. руководил ОАО "Масштаб". В 2013 году он пришел в Х5 Retail Group на должность заместителя коммерческого директора, в июне того же года стал директором по категорийному менеджменту торговой сети "Пятерочка". Из Х5 он ушел в июне 2018 года и в январе 2019 года был назначен на должность заместителя генерального директора - коммерческого директора "Магнита".

Лента Владимир Сороки

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