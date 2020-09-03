Российские НК предложили Минску поставлять нефть в 2021г. по текущей формуле цены

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании вступили в переговоры с "Белнефтехимом" по условиям поставки нефти в 2021 году и подтверждают неизменность формулы ценообразования, передает государственное агентство БелТА.

Издание отмечает, что Россия поставляет нефть в республику в рамках индикативных балансов, и на 2020 год, и на следующий годы предусмотрена поставка 24 млн т нефти.

"Хотя объем поставок несколько ниже с учетом потребностей Беларуси в переработке. Что касается цен, то они опять же формируются на основе коммерческих договоренностей между российскими нефтяными компаниями и "Белнефтехимом". Они уже вступили в переговоры по контрактам на 2021 год. Знаю, что переговоры очень конструктивные", - рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Наши компании подтверждают уровень цен, которые действуют в текущем году. Цена, безусловно, формируется от конъюнктуры рыночных цен с учетом экспортной пошлины, которая не платится. Имеется в виду, что формула ценообразования остается неизменной", - пояснил российский министр.