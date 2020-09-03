Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Швейцарские инвесторы купили треть выпуска евробондов "Норникеля"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новые евробонды "Норникеля", размещенные в четверг, вызвали необычно высокий спрос со стороны швейцарских инвесторов.

"Норильский никель" разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,55% при первоначальном ориентире доходности 2,875%, спрос в ходе букбилдинга превышал $2 млрд. Организаторами выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Unicredit и Sberbank CIB.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев, инвесторы из Швейцарии приобрели 32% выпуска. На российских инвесторов пришлось 27%, европейских - 14%, азиатских - 12%, британских - 6%, американских - 5%.

В размещениях российских эмитентов на долю инвесторов из Швейцарии, если речь не идет о евробондах во франках, редко приходится больше 10-15%.

"Норникель" вновь открыл международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва, отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По словам Соловьева, компания установила новый рекорд доходности, на 0,4 п.п. улучшив предыдущее достижение на российском рынке, "несмотря на негативный геополитический новостной фон".

Норникель

Новости

Возросшие риски санкций могут сделать Минфин РФ более сговорчивым. Обзор

Россия и Белоруссия договорились об оплате поставок энергоносителей

ЦБ сообщил о восстановлении экономики РФ в рамках прогнозов регулятора

ЦБ сообщил о восстановлении экономики РФ в рамках прогнозов регулятора

Нефтяные цены опустились ниже минимума за четыре недели

Нефтяные цены опустились ниже минимума за четыре недели

"СКАН-Интерфакс" начал использовать данные MediaHills для оценки аудитории ТВ-программ

"Газпром" приступил к проектированию "Силы Сибири 2"

Рубль дешевеет к доллару и растет к евро на старте торгов

Титов призвал продлить антикризисные меры для бизнеса на весь 2021 год

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Госдолг США превысит объем ВВП в следующем финансовом году

Госдолг США превысит объем ВВП в следующем финансовом году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');