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ВВП ЮАР во II квартале упал на рекордные 51%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ВВП ЮАР во втором квартале 2020 года упал на рекордные 51% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные статистического управления страны.

При этом снижение экономики наблюдалось четвертый квартал подряд, что является наиболее продолжительной рецессией с 1992 года, отмечает Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в январе-марте 2020 года экономика ЮАР сократилась на 1,8%, а не на 2%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали падение ВВП ЮАР в минувшем квартале на 47,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Резкое сокращение активности было отмечено почти во всех секторах: в горнодобывающей отрасли - на 73,1% по сравнению с предыдущим кварталом, перерабатывающей промышленности - на 74,9%, строительстве - на 76,6%. В сельскохозяйственном секторе зафиксирован рост активности на 15,1%.

Падение ВВП составило 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В конце марта в ЮАР были введены одни из наиболее жестких в мире карантинных мер, связанных со вспышкой коронавируса. Несмотря на их смягчение с 1 мая, многие компании обанкротились или сократили штат на постоянной основе, отмечает Bloomberg.

Хроника 27 января – 08 сентября 2020 годаЭкономический кризис
ЮАР

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