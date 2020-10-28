Президент ЮАР ушел на самоизоляцию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса ушел на самоизоляцию после благотворительного ужина, у одного из гостей которого выявили коронавирус, сообщает телеканал News 24 со ссылкой на представителя президента Тирона Сила.

Пока у южноафриканского президента нет симптомов, тест на коронавирус он еще не делал.

"Как и все гости, президент снимал маску только во время ужина и когда обращался к гостям", - сказал Сил.

Рамафоса пожелал гостю, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. Пока президент ЮАР продолжит работать удаленно.

C начала пандемии в ЮАР коронавирусом заразились более 717 тыс. человек, более 19 тыс. человек умерли.