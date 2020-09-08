Долг утайкой чёрен: банки обеспокоены внесудебным банкротством граждан. Обзор

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правила упрощенной процедуры личного банкротства граждан были сформированы практически одновременно с началом ее применения, и у кредиторов, прежде всего банков, не было времени подготовится. Большинство из них вместе с экспертами теперь сетуют, что баланс интересов смещен в сторону должников, беспокоятся относительно того, что те имеют возможность прятать имущество, и надеются на изменение нормативной базы в будущем.

С 1 сентября в России начал действовать закон о внесудебном банкротстве граждан. Эта процедура должна стать упрощенным аналогом судебной процедуры личной несостоятельности, существующей в России с октября 2015 года. Внесудебное банкротство доступно гражданам, имеющим непогашенные обязательства в размере 50-500 тыс. рублей, если ранее приставы закрыли исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Для граждан внесудебное банкротство бесплатно - в отличие от судебной процедуры, в рамках которой должны оплачиваться работа финансового управляющего и производиться ряд других расходов. Услугу оказывают государственные и муниципальные многофункциональные центры (МФЦ), куда граждане должны обратиться с заявлением о несостоятельности с указанием размера долга и кредиторов.

Внесудебная процедура длится полгода и заканчивается автоматическим списанием упомянутой в заявлении задолженности. Исключение составляют долги, которые заявитель скрыл при обращении в МФЦ, по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

Хватит ли источников информации?

Одновременно закон дал кредиторам, упомянутым гражданином в заявлении, право на розыск его имущества. Постановление правительства РФ №1280, вступившее в силу с 1 сентября, устанавливает, что делать это кредиторы могут с помощью запросов в МВД и Росреестр через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Таким образом кредиторы смогут узнать, числится ли за должником недвижимость и транспортные средства.

Относительно того, достаточно ли кредиторам таких прав, мнения разошлись. Перечень источников, из которых кредиторы вправе получать данные об имущественном положении должников, "крайне ограничен", высказывал мнение банк ВТБ.

С этим соглашается ведущий юрист правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Артем Кадников. "Финансовый управляющий, ведущий судебную процедуру банкротства физического лица, чтобы найти все активы должника, направляет запросы и в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), и в Федеральную налоговую службу РФ, и в целый ряд иных государственных органов", - приводит Кадников пример.

"Пока недостаточно открытых официальных источников, из которых кредитор может оперативно получить информацию об имущественном положении должника", - говорит управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Предложенный порядок использования СМЭВ позволит организовать адекватный обмен информацией при условии, что в этом обмене будут участвовать все государственные органы, располагающие сведениями об имущественном положении должников, воспользовавшихся упрощенной процедурой банкротства, считает он. По его словам, сложности могут быть устранены при принятии необходимых подзаконных актов и формировании практики упрощенного банкротства.

"Найти ценное движимое имущество, которое не подлежит регистрации, для кредиторов будет существенно затруднительно, - добавляет партнер юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner Иван Веселов.

Однако не все участники рынка разделяют эти опасения. "Мы не видим проблем при выяснении реального имущественного положения должника: банк подключен и использует СМЭВ для оперативного получения актуальной информации об имуществе заемщика. Кроме того, пристав выдает должнику акт о невозможности взыскания задолженности, который является основанием списать имеющиеся долги в других кредитных организациях. Данный акт оформляется после того, как пристав получил все официальные подтверждения об отсутствии у заемщика какого-либо имущества для погашения долга и доходов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

Возможен ли ретроспективный анализ?

Ни в законе, ни в постановлении правительства РФ не оговаривается, должны ли Росреестр и МВД предоставить кредиторам информацию об имуществе гражданина только на текущий момент или же о сделках с ним за последние несколько лет.

"Нормами о внесудебном банкротстве данный вопрос напрямую не урегулирован, однако из буквального толкования данных норм и положений постановления правительства РФ следует, что раскрытию подлежат лишь сведения об имуществе, имеющемся на текущий момент", - считает Веселов из Bryan Cave Leighton Paisner

Эту точку зрения разделяет и руководителя проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. "Судя по постановлению, в СМЭВ можно получить информацию о наличии или отсутствии имущества в моменте, отследить динамику имущественного положения должника через СМЭВ будет невозможно", - считает он.

На практике это может привести к злоупотреблениям со стороны должников, опасаются эксперты. По мнению Кадникова, кредиторы практически лишаются такого важного инструмента, как оспаривание сделок должника, потому что им не ничего об этом не будет известно.

"Не секрет, что недобросовестные должники выводят имущество еще до банкротства. Оставляют себе единственное жилье, а другие квартиры и автомобили продают или дарят родственникам. Так вот, СМЭВ не решит вопрос получения информации об имущественной истории", - соглашается Юхнин.

В Минэкономразвития не ответили на запрос "Интерфакса" по поводу этих опасений.

Акимов из Сбербанка дает осторожную оценку. По его мнению, необходимо дождаться момента, когда система обмена информацией начнет работать в полноценном режиме. После этого, отмечает он, можно будет уточнять объем необходимой информации.

Баланс или дисбаланс?

Закон позволяет кредитору в случае обнаружения скрытого имущества должника подать в суд заявление о банкротстве гражданина, прекратив процедуру упрощенного банкротства. Банки наверняка будут использовать все возможности для сбора информации.

В ВТБ ранее заявляли, что намерены противодействовать недобросовестному списанию долгов заемщиками, инициируя судебное банкротство при любых сомнениях в сведениях, указанных заемщиком в отношении своей неплатежеспособности. В ПСБ в зависимости от кредитной истории заемщика оставляют за собой право на дополнительные самостоятельные проверки имущественного положения должника, сообщили "Интерфаксу" в банке.

В рамках судебного процесса уже можно будет провести полноценный ретроспективный анализ активов должника, напоминает Веселов. И все же, по его мнению, в нынешнем виде установленный порядок "позволяет лишь отчасти соблюсти баланс интересов кредиторов и должника" из-за нехватки источников информации. "Данное обстоятельство осложняется также тем, что процедура внесудебного банкротства завершается по истечении шести месяцев со дня включения сведений о возбуждении процедуры в ЕФРСБ (Едином федеральном реестре сведений о банкротстве - ИФ), в связи с чем кредиторы имеют ограничение не только в правах, но и во времени", - говорит он.