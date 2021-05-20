ВС РФ счел, что у людей с "долгами за преступления" должен быть шанс на банкротство

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ признал недопустимым отказ в возбуждении дела о личной несостоятельности гражданам, долг которых образовался в результате взыскания в пользу государства дохода, полученного преступным путем. При этом вопрос об освобождении их от этого долга должен решаться уже при завершении процедуры.

К таким выводам судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ пришла по итогам рассмотрения жалобы Алены Брижатой, которой ранее не удалось инициировать собственное банкротство. Брижатая и еще девять человек в конце 2016 года были осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр в Чувашии. В ноябре 2017 года Московский райсуд Чебоксар взыскал с Брижатой солидарно с остальными осужденными в доход государства незаконно заработанные 338 млн рублей.

В апреле 2019 года Брижатая обратилась в суд с заявлением о признании ее банкротом из-за этого долга. Но Арбитражный суд Чувашской Республики отказался начать процедуру несостоятельности. Он сослался на статью 2 профильного закона, согласно которой в рамках дел о банкротстве денежным обязательством считается обязанность должника уплатить кредитору определенную сумму по гражданско-правовой сделке или иному основанию, предусмотренному Гражданским кодексом РФ или бюджетным законодательством. Однако в случае Брижатой задолженность представляет собой санкцию за совершение сделки, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, а потому она не может учитываться при определении признаков банкротства, говорится в решении.

Апелляция и кассация с этим согласились. При этом Арбитражный суд Волго-Вятского округа особо отметил, что должник вправе обращаться в суд с заявлением о личном банкротстве, независимо от характера долга. Однако, по мнению кассации, "процедура банкротства не предназначена для необоснованного ухода от ответственности и прекращения долговых обязательств", а иных кредиторов и долгов у Брижатой нет.

Но ВС РФ, куда пожаловалась заявительница, счел, что суды ограничили доступ Брижатой к правосудию, прекратив дело по непредусмотренному законом основанию - отсутствию иных кредиторов. Закон оговаривает только два условия для обращения в суд с заявлением о личном банкротстве гражданина: он очевидно не в состоянии платить по долгам в срок и у него есть признаки неплатежеспособности, среди которых, к примеру, превышение размера долга стоимости имущества, напомнила СКЭС ВС РФ.

"Данное право принадлежит гражданину даже при наличии одного кредитора, является безусловным и не может быть ограничено иными критериями", - говорится в определении ВС РФ.

В нем коллегия также указывает, что вопрос освобождения гражданина от долгов не мог являться предметом рассмотрения на стадии проверки обоснованности требования. "(Он) подлежит рассмотрению только по итогам процедуры несостоятельности при завершении дела о банкротстве", - говорится в определении.

Закон о несостоятельности в ряде случаев позволяет не освобождать гражданина от выплаты долга по итогам процедуры банкротства, если его имущества не хватило для расчетов со всеми кредиторами. Такой исход предусмотрен для случаев, когда должник наказан за неправомерные действия при банкротстве, либо скрыл сведения от финансового управляющего или суда.