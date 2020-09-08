Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 4% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

"Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей "подушке безопасности" - Фонду национального благосостояния, нам пришлось выделять приоритеты среди расходов (для финансирования увеличившихся расходов в связи с поддержкой экономики и противодействием коронавирусу - ИФ). Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", - отметил он.

В июле Минфин оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году около 5% ВВП при стопроцентном выполнении антикризисного пакета.

Как отмечал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, "если будет полностью исполнен антикризисный пакет (то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100%-ной - некоторые меры более популярны, некоторые менее, поэтому в среднем по больнице так не будет, наверное), то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть ($39 баррель в среднем по году), общий объем дефицита может составить порядка 5%, возможно, будет поменьше". Он отметил, что 5% - это верхняя граница оценочного диапазона.