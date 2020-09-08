Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Силуанов оценил возможный дефицит бюджета 2020 года в примерно 4% ВВП

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить около 4% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

"Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей "подушке безопасности" - Фонду национального благосостояния, нам пришлось выделять приоритеты среди расходов (для финансирования увеличившихся расходов в связи с поддержкой экономики и противодействием коронавирусу - ИФ). Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", - отметил он.

В июле Минфин оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году около 5% ВВП при стопроцентном выполнении антикризисного пакета.

Как отмечал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, "если будет полностью исполнен антикризисный пакет (то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100%-ной - некоторые меры более популярны, некоторые менее, поэтому в среднем по больнице так не будет, наверное), то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть ($39 баррель в среднем по году), общий объем дефицита может составить порядка 5%, возможно, будет поменьше". Он отметил, что 5% - это верхняя граница оценочного диапазона.

Минфин РФ Антон Силуанов

Новости

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Кому конкурент российский СПГ в Европе, и в чем выгода страны. Обзор

Долг утайкой чёрен: банки обеспокоены внесудебным банкротством граждан. Обзор

Долг утайкой чёрен: банки обеспокоены внесудебным банкротством граждан. Обзор

Индекс РТС обновил минимум с конца мая

Нефть подешевела на 3,5-5,6% до $40,56 за баррель Brent

Нефть подешевела на 3,5-5,6% до $40,56 за баррель Brent

РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

Fitch улучшило прогноз снижения мирового ВВП на 2020 год

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Рубль отыграл часть потерь на новости о выводе Навального из комы

Экономический кризис

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');