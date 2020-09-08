Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.

Костин напомнил, что годом ранее он уже предлагал освободить малоимущих от НДФЛ, но эта тема не нашла поддержки. "Мы трансформировали эту идею, наш банк. Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе в США, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе, и одним из них (стимулов - ИФ) может являться вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного, для, например, семей малоимущих с большим количеством детей (. . .), но именно людей работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего", - сказал он.

"На Западе это используется в виде даже отрицательного НДФЛ, либо каких-то вычетов, то есть какое-то стимулирование этих процессов не на разовой основе, вот кризис пришел - по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, а на более регулярной основе", - добавил он.

В начале сентября 2019 года также на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.