СП "Сбербанка" и Mail.ru Group купит "Кухню на районе"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и доставки еды покупает 84,7% проекта "Кухня на районе", говорится в сообщении компаний.

Оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Сделка будет закрыта до конца 2020 года.

СП направит на приобретение часть средств, ранее привлеченных от своих акционеров на развитие бизнеса.

Сейчас у сервиса в Москве работают 34 кухни, каждая из которых готовит еду для жителей своего района, ее доставляют заказчикам в течение максимум 30 минут. В день пользователи сервиса делают больше 20 тыс. заказов.