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ВТБ выдал более 30 тысяч кредитов по льготной ипотеке под 6,5%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ сообщил, что выдал россиянам более 30 тыс. кредитов на 90 млрд рублей по льготной программе ипотеки под 6,5% годовых. Программа была запущена в апреле по поручению президента Владимира Путина и будет действовать до ноября.

"За время работы в рамках программы "ипотека с господдержкой 2020" ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. Средний размер кредита достиг 2,9 млн рублей", - сообщили в ВТБ.

Больше всего таких кредитов было выдано в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Новосибирской и Ростовской областях.

По программе было выдано около 30% от общего объема всех ипотечных сделок в ВТБ.

"В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%. По нашим прогнозам, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года - уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов", - отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

В пресс-службе добавили, что в рамках совместных программ с отдельными застройщиками заемщики могут получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет.

В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах.

В августе правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.

На конец августа банки выдали более 146 тыс. льготных ипотечных кредитов на 396,1 млрд рублей. На данный момент в программе участвуют 58 банков и три некредитные организации.

ВТБ Петербург Москва Ленобласть Подмосковье Татарстан Евгений Дячкин

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