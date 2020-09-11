Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение цен blue chips вслед за откатом в США и подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $40 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,7%, лидерами отката выступают акции "Яндекса" вслед за упавшим в США технологическим сектором.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2881,76 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1207,86 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 75,04 рубля (-0,21 рубля), золото просело до $1952,6 за унцию (-0,6%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,7%), "Норникеля" (-1,3%), "РусГидро" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "Северстали" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), Московской биржи (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), банка ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Подросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%).

Обстановка на рынках акций остается неопределенной - аналитик

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, обстановка на рынках акций в целом остается неопределенной из-за рисков, связанных с возможностью возврата социальных ограничений для борьбы с пандемией, а также сомнениями инвесторов в обоснованности высоких значений сравнительных мультипликаторов в отдельных сегментах рынка.

На рынке акций РФ оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Во второй половине дня (15:30 по московскому времени) ожидается публикация данных по динамике индекса потребительских цен (CPI) в США, что может повлиять на ожидания инвесторов и обстановку на глобальном фондовом рынке. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация доллара вблизи уровня 75 руб./$1.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, после решения ЕЦБ оставить монетарную политику без изменений распродажи на европейских фондовых площадках продолжились.

ЕЦБ решил пока не предпринимать каких-либо серьезных действий. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральный банк внимательно следит за последствиями сильного евро. Экономическое восстановление теряет темп, при этом были ожидания, что банк может на некотором этапе обеспечить дополнительное стимулирование. Кроме того, согласно обновленным прогнозам ЕЦБ, экономика еврозоны снизится на 8% по итогам текущего года, что лучше предыдущего прогноза в 8,7%.

В США распродажи в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов. Нефть проседает после того, как данные в США показали неожиданный рост запасов нефти на прошлой неделе и прогноза более низкого мирового спроса на нефть.

Кроме этого, Cенат США в четверг, 10 сентября, отклонил законопроект по поддержке экономики, выдвинутый республиканцами, объемом около $300 млрд, так как демократы хотят намного более объемной поддержки. Стоит отметить, что темпы снижения индексов в США заметно сократились по сравнению с концом прошлой недели и началом текущей, что может означать, что откат подходит к завершению.

Индекс Nasdaq подошел к психологически значимому уровню 10 000 пунктов, от которого могут начаться вновь покупки. В среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США и новая волна оптимизма в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах, считает Шишкина.

В США индексы акций в четверг упали на 1,5-2% под давлением технологического сектора (индекс Nasdaq упал на 2%) после уверенного роста днем ранее.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 840-846 тыс. Число новых заявок впервые с марта остается ниже отметки в 1 млн две недели подряд.

Опубликованные в четверг статистические данные также показали рост цен производителей в США (индекс PPI) в августе в помесячном выражении на 0,3% после 0,6% месяцем ранее. Относительно августа 2019 года цены производителей снизились на 0,2%. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2% в помесячном выражении и его снижение на 0,3% - в годовом, согласно Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная, снизились Корея и Австралия, но растет Япония и Китай (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Цены на нефть

Нефть утром в пятницу продолжает сползать вниз под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $39,81 за баррель (-0,6% и -1,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $37,11 за баррель (-0,5% и -2% накануне).

Фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,5-3 млн баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов сократились сильнее ожиданий.

Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.