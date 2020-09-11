Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине вопреки негативной динамики большинства мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,03-75,15 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,09 руб. (-16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,84 руб. (-4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,79 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,36 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вопреки негативной динамики большинства мировых рынков и дешевеющей нефти. При этом накануне стало известно, что сенаторы-демократы в США представили законопроект, требующий вводить санкции против российских должностных лиц или организаций, в том случае, если будет доказано, что они предлагали материальное вознаграждение за атаки талибов против военнослужащих США в Афганистане.

Авторы законопроекта заявили, что решили разработать его из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа проигнорировала информацию СМИ о том, что якобы Россия предлагала материальное вознаграждение членам движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы те атаковали американских военных в Афганистане.

Законопроект в случае одобрения предполагает, что Трамп должен будет ввести санкции против российского руководства или любого другого человека, действовавшего от его лица, от лица органов спецслужб или военных, если будет доказано, что это лицо предлагало или договорилось о выплате материального вознаграждения за атаки на военных международной коалиции.

Накануне были подведены итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,350 трлн евро, как и ожидали эксперты. ЕЦБ продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. Он также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что совет управляющих ЕЦБ обсудил ситуацию с укреплением евро, но не таргетирует курс валюты. По ее словам, регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса. При этом фьючерсы могут продемонстрировать недельное падение второй раз подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу уменьшилась на 0,62% - до $39,81 за баррель, что на $0,15 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,51% - до $37,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что данные покажут снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Ухудшение настроений трейдеров также связано с признаками очередного обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и тревогами по поводу вялого спроса в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.