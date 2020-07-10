Лавров назвал недобросовестными спекуляциями утверждения о "сговоре" России с талибами

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение "Талибану" (запрещенная в РФ террористическая организация) в обмен на нападения на американских военных, направлены на дискредитацию нынешней администрации США и ее действий на российском направлении, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Шумиху, которые в США раздули вокруг спекуляций по поводу связей российской стороны с талибами, которых мы якобы побуждали за деньги воевать против американских военнослужащих и чуть ли не предлагали какие-то призовые за голову каждого. Я лишь могу подтвердить, что это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях, никаких конкретных фактов представлено не было", - сказал министр, выступая на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

"Все это опять вписано, прямо как будто специально для этого все это и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов (в США - ИФ), - подчеркнул Лавров. По мнению министра, такие сообщения - это часть кампании политических противников Дональда Трампа, которые хотят дискредитировать все, что он и его администрация делают, "особенно на российском направлении".

Министр отметил, что Россия заинтересована в нормализации ситуации в Афганистане. "Мы этим активно занимаемся. И что касается США, то в рамках этого политического процесса мы поддерживаем договоренности, которые США продвигают в разговоре с талибами и в диалоге с правительством. Мы по своим каналам оказываем содействие, чтобы эти договоренности состоялись", - сказал Лавров.

История с талибами

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

Сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - сказал Песков журналистам.