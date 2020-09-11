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Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа "Газпрома"

Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа "Газпрома"
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба РФ опубликовала предварительные данные об экспорте российского газа за июль 2020 года, а также уточненные данные за предыдущие месяцы 2020 года.

Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о поставках добытого в России газа на экспорт, тогда как "Газпром" еще перепродает в Европу примерно 20 млрд куб. м газа из Средней Азии.

Главная новость, в том, что Словакия в июле 2020 года стала четвертым после Германии (1,469 млрд куб. м), Италии (1,669 млрд куб. м) и Белоруссии (1,278 млрд куб. м) крупнейшим покупателем - покупателем-миллиардником: поставки за месяц составили 1,065 млрд куб. м. Через Словакию российский газ идет не только в Европу, но и виртуальным реверсом на Украину.

Поставки российского газа в Турцию по "Голубому потоку" выросли до 363,707 млн куб. м с символических 2,4 млн куб. м в июне, следует из данных ФТС России.

C конца июля до 10 августа останавливалась на ремонт первая, турецкая, нитка газопровода "Турецкий поток" в связи с плановыми профилактическими работами на ее сухопутной части, обслуживаемой турецким монополистом Botas. Во втором квартале по "Турецкому потоку" Турция потребляла около 150 млн куб. м, то есть около 5 млн куб. м в сутки. Предварительные данные турецкой стороны указывают, что в июле страна увеличила общий импорт газа в полтора раза.

Поставки газа в дальнее зарубежье в июле 2020 года (по предварительной сводке) составили 12,388 млрд куб. м, правда в дальнейшем цифра может увеличиться, как показывает опыт наблюдения за данными ФТС. В июне 2020 года, по уточненным данным с использованием источников из стран-импортеров, было поставлено 14,468 млрд куб. м.

Газпром Словакия Турция ФТС

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