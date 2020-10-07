Газпром признал, что Болгария затянула строительство Турецкого потока

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Завершение строительства новых газотранспортных мощностей в Болгарии, по которым газ из России через Турцию должен прийти в Сербию и далее затянулось более чем на полгода.

Если в февральском меморандуме евробондов "Газпрома" завершение строительства перемычки ожидалось в первом полугодии 2020 года, то в новом (октябрьском) завершение ожидается к концу 2020 года, пишет "Газпром" со ссылкой на обещания болгарской стороны.

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Волокита

Газопровод, который в Софии называют не "Турецкий поток", в "Балканский поток", протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии. Общая стоимость контракта - 1,1 млрд евро (без НДС).

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия давно отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе).

Если в 2020 году все срывы сроков контрактов можно списать на пандемию, то в 2019 году работы не могли начаться из-за споров между строителями. В апреле 2019 года газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.). Но Arkad в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции. Лишь в середине сентября Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ.

Национальный газотранспортный оператор Венгрии FGSZ начал подготовительные работы для начала обязательного резервирования новых газотранспортных мощностей на маршруте из Сербии в Венгрию. Начало поставок в Венгрию запланировано на вторую половину 2021 года, выход на проектную мощность - во второй половине 2022 года, сообщается в свежем меморандуме "Газпрома".

Политика

Уже почти год назад в декабре 2019 года ход работ на территории Болгарии получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина. Как он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории, несмотря на собственные заверения в заинтересованности участвовать в газовых проектах с Москвой.

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - сказал он.

"Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того как они сорвали "Южный поток" во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят.... ну, не болгары, а болгарское руководство - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - предупредил Путин.