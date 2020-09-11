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"Газпром" сократит годовую инвестпрограмму сильнее, чем предполагалось

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает сократить инвестиционную программу 2020 года по головной компании ПАО "Газпром" с первоначальных 1104,72 млрд рублей до 922,489 млрд рублей, сообщила компания. Источник "Интерфакса" ранее говорил о планах сократить ее до 955 млрд рублей.

Экономический кризис

Предлагается выделить на проекты капитального строительства 720,674 млрд рублей (снижение на 212,729 млрд рублей), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 105,793 млрд рублей (рост на 15,821 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 96,022 млрд рублей (рост на 14,673 млрд рублей).

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2020 год связана с изменением внешней рыночной конъюнктуры, в том числе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции", - объяснили в "Газпроме".

Эти предложения должен рассмотреть совет директоров ПАО.

Размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 501,287 млрд руб. (снижение на 56,482 млрд руб.).

Кроме того, операционные расходы в результате мероприятий по оптимизации затрат сократятся на 297,1 млрд рублей.

"Газпром" в 2020 году уже разместил облигации на $2 млрд, 1,5 млрд евро и 30 млрд рублей, а также привлек кредиты на 600 млн евро - всего на 358 млрд рублей. Новый лимит заимствований, таким образом, уже исполнен на 71%.

Хроника 27 января – 11 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Газпром коронавирус

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