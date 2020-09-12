Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен широко использовать криптоактивы в ходе реализации плана восстановления и экономической перестройки после кризиса из-за пандемии COVID-19.

"(План восстановления - ИФ) Next Generation EU дает нам возможность продвигаться вперед в качестве глобального игрока в цифровой сфере", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис в субботу на неформальной встрече министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине.

"Мы хотим, чтобы финансовый сектор ЕС максимально использовал возможности, предоставляемые цифровизацией, а инновационные европейские игроки рынка занимали глобальные лидирующие позиции. Европейские потребители и предприятия также должны получать выгоду от цифровых финансов, обеспечивая при этом надлежащее смягчение рисков", - отметил он.

Домбровскис объявил, что позднее в сентябре он представит обновленную Стратегию цифровых финансов ЕС.

"Мы хотим привести правила ЕС в соответствие с эпохой цифровых технологий, чтобы продвигать инновации, сдерживая риски. Вот почему мы выдвинем законодательное предложение по рынкам криптоактивов", - сказал зампред ЕК, курирующий вопросы финансов.

Также он добавил, что некоторые министры на этой встрече выразили озабоченность по поводу рисков, связанных с так называемыми "стейблкоинами", которые не соответствуют нынешним правилам ЕС. Он заверил, что новые законодательные предложения решат эти проблемы. ЕС будет регулировать риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета, связанные со "стейблкоинами", когда они используются для расчетов.

Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс". Создается финансовый инструмент послекризисного восстановления - фонд размером в 750 млрд евро. Эти деньги Брюссель заимствует на финансовых рынках и включит в союзный бюджет, который до сих пор наполнялся почти только взносами государств-членов.

ЕС Валдис Домбровскис

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ в пятницу отыграл почти все потери недели

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня

Приложения ВГТРК исключат из AppStore на Украине

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

В Калининграде заметили взрывной рост продаж янтаря на бирже

В Калининграде заметили взрывной рост продаж янтаря на бирже

Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-банка

Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-банка

Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа "Газпрома"

Словакия в июле стала 4-м крупнейшим покупателем газа "Газпрома"

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала с древними пещерами Австралии

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');