Почти 50% россиян сочли кредиты "прямой дорогой в долговую яму"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Большинство россиян (71%) не брали кредиты за последние полгода, среди молодежи до 24 лет эта доля составляет 86%, почти до 50% выросло число граждан, негативно относящихся к займам, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Исследование показывает, что за последние шесть месяцев не брали кредиты три четверти сограждан (75%) с ежемесячным доходом до 30 тыс. рублей.

В свою очередь, согласно опросу, 29% респондентов приходилось за данный период брать кредит, среди сограждан 25-34 лет эта доля составила 34%.

По данным Superjob.ru, по сравнению с 2007 годом число россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в 3 раза: с 47% до 15% респондентов соответственно.

При этом, как показал опрос, за последние 13 лет увеличилось количество россиян, считающих, что кредит - "прямая дорога в долговую яму" - с 33% до 47% респондентов.

Опрос был проведен 3-8 сентября 2020 года среди 2500 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 445 населенных пунктах, во всех федеральных округах.