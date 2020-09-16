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Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне роста нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,88-74,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,9 руб. (-9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,75 руб. (-9,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,59 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,34 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,89 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на старте торгов на фоне дорожающей нефти. В центре внимания трейдеров - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду, а также пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Рынки ожидают, что ФРС сохранит "голубиный" настрой после недавнего изменения долгосрочной стратегии. Новая стратегия была одобрена в конце августа, она предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В свою очередь, в тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Сентябрьское заседание FOMC будет последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду выросла на 1,8% - до $41,26 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,12% - до $39,09 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на 2,7%.

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

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