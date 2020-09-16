В "РусГидро" заявили, что планов по приватизации компании пока нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Планов по приватизации ПАО "Русгидро" на данный момент нет, заявил в ходе онлайн-конференции с экспертами "Атона" член правления энергокомпании Андрей Казаченков.

"Продолжим работать с текущей структурой акционеров в среднесрочной перспективе", - сказал он.

В конце октября 2019 г. Минфин РФ вновь направил в Минэкономразвития письмо, в котором, в частности, предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50%+1 акция госдоли в "Аэрофлоте", ГТЛК, РЖД, "РусГидро", "Транснефти" и "Россетях". Такое снижение предлагалось предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства.

Чуть позже министр энергетики Александр Новак говорил, что "РусГидро" и "Транснефть" не планируется включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы".

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс" (входит в "ВСМПО-Ависма").