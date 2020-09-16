Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

В "РусГидро" заявили, что планов по приватизации компании пока нет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Планов по приватизации ПАО "Русгидро" на данный момент нет, заявил в ходе онлайн-конференции с экспертами "Атона" член правления энергокомпании Андрей Казаченков.

"Продолжим работать с текущей структурой акционеров в среднесрочной перспективе", - сказал он.

В конце октября 2019 г. Минфин РФ вновь направил в Минэкономразвития письмо, в котором, в частности, предложил предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50%+1 акция госдоли в "Аэрофлоте", ГТЛК, РЖД, "РусГидро", "Транснефти" и "Россетях". Такое снижение предлагалось предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства.

Чуть позже министр энергетики Александр Новак говорил, что "РусГидро" и "Транснефть" не планируется включать в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы".

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ, еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс" (входит в "ВСМПО-Ависма").

РусГидро Андрей Казаченков

Новости
Экономический кризис

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Экономический кризис

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Оператору беспилотника Uber предъявлено обвинение по делу о наезде на пешехода

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Brent подорожала до $41,15 за баррель на данных о запасах в США

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Фондовый рынок США вырос в первый день заседания ФРС

Глава "Нафтогаза" оценил доходы от транзита российского газа

Глава "Нафтогаза" оценил доходы от транзита российского газа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');