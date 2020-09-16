ВТБ запустит сервис по рефинансированию ипотеки онлайн

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ тестирует новый формат сделок дистанционного рефинансирования ипотеки, который в перспективе позволит отказаться от посещения офиса банка, сообщили в среду в пресс-службе кредитной организации.

"Мы пилотируем максимально быстрое и простое рефинансирование. Пока для этого нужен один визит в банк, в перспективе весь процесс будет дистанционным. Сейчас мы тестируем сервис в ряде регионов, но уже до конца года планируем запустить его по всей стране. Это позволит клиентам перевести ипотеку в наш банк и намного проще снижать свои платежи по ней", - отметил вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

В пресс-службе уточнили, что пилотная программа проходит в 11 регионах России - Санкт-Петербурге, Республиках Чувашия, Карелия, Саха (Якутия), в Пермском, Красноярском и Алтайском краях, Костромской, Новосибирской, Самарской, Архангельской областях.

К настоящему времени рефинансировать ипотеку в режиме онлайн смогли более 200 клиентов.