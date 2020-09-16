Что произошло за день: среда, 16 сентября

Повышение НДПИ для химиков и металлургов, смерть Тесака в СИЗО и тысячи узбекских мигрантов в лагере под Самарой

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ одобрило повышение НДПИ для химической и металлургической промышленности. Предложение было подготовлено Минфином, который также озвучил идею о повышении акцизов на табачную продукцию. "Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Новые российско-белорусские учения пройдут в октябре. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Между тем Минобороны Белоруссии анонсировало второй этап учений "Славянское братство" на конец сентября.

- Газета Die Zeit сообщила о сделке, которую Германия предложила США за отказ от санкций против "Северного потока". По данным источников издания, речь идет о финансировании строительства двух специальных гаваней для импорта американского СПГ. Минфин Германии не стал комментировать публикацию.

- Националист Максим Марцинкевич (Тесак) умер в СИЗО. Во ФСИН сообщили, что осужденного 1984 года рождения нашли в камере без признаков жизни. По данным следователей, на месте найдена предсмертная записка. Адвокаты Тесака не верят в его самоубийство и просят возбудить дело об убийстве.

- В Москве за сутки коронавирус диагностировали у 750 человек. В целом по стране прирост составил 5 670 случаев.

- В палаточном лагере под Самарой собрались более четырех тысяч узбекских мигрантов. Ожидающих выезда на родину обеспечивают едой и водой, нарушений порядка не допущено.

- Киев закрыл участок границы с Белоруссией, у которого находятся хасиды. Паломники надеялись попасть в украинский город Умань, где похоронен их духовный лидер Раби Нахман, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана (еврейский Новый год). В Офисе президента Украины отмечают, что на границе собрались до двух тысяч хасидов, поверивших слухам о возможности попасть в страну через Белоруссию.