Россия в июле увеличила вложения в US Treasuries на $8 млн

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июле на $8 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец июля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,879 млрд против $5,871 млрд месяцем ранее. Вложения РФ в долгосрочные бумаги выросли на $308 млн, до $3,178 млрд, в краткосрочные - снизились на $300 млн, до $2,701 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 14-й месяц подряд: она увеличила вложения на $31,5 млрд - до $1 трлн 293 млрд. Между тем Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $1 млрд - до $1 трлн 73,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($424,6 млрд), четвертую - Ирландия ($330,8 млрд). Пятое место занял Гонконг ($267,1 млрд), шестое - Бразилия ($265,7 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июле повысился на $48,2 млрд и достиг $7 трлн 87,2 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 191,9 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.