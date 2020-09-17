Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:36Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 764 055+205 186

Россия в июле увеличила вложения в US Treasuries на $8 млн

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в июле на $8 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным американского Минфина, на конец июля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,879 млрд против $5,871 млрд месяцем ранее. Вложения РФ в долгосрочные бумаги выросли на $308 млн, до $3,178 млрд, в краткосрочные - снизились на $300 млн, до $2,701 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июле осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 14-й месяц подряд: она увеличила вложения на $31,5 млрд - до $1 трлн 293 млрд. Между тем Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель US Treasuries на $1 млрд - до $1 трлн 73,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($424,6 млрд), четвертую - Ирландия ($330,8 млрд). Пятое место занял Гонконг ($267,1 млрд), шестое - Бразилия ($265,7 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июле повысился на $48,2 млрд и достиг $7 трлн 87,2 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 191,9 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

США Россия US Treasuries

Новости по теме

Новости

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Экономический кризис

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');