ВВП Новой Зеландии во II квартале рухнул на рекордные 12,2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Новой Зеландии во втором квартале рухнул на 12,2% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статистическое управление страны в четверг.

Аналитики в среднем ожидали, что экономика потеряет 12,8% в прошедшем квартале, сообщает Trading Economics. Респонденты Wall Street Journal оценивали сокращение в 12%.

Это рекордное снижение обусловлено введенными в конце марта ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и вызвавшими приостановку работы бизнеса, а также самоизоляцию населения. В частности, потребительские расходы упали на 12,1%, строительная отрасль - на 25,8%, обрабатывающая промышленность - на 13%.

"Такие отрасли, как розничная торговля и транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес значительно сократились, поскольку на них в наибольшей степени повлияли запрет на международные поездки и строгий локдаун по всей стране", - сообщило статагентство.

Падение ВВП в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12,4%. Эксперты прогнозировали спад на 13,3%, по данным Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в первом квартале экономика сократилась на 1,4% в поквартальном выражении против ранее объявленных 1,6%. Снижение в годовом выражении было пересмотрено на 0,1% с 0,2%.

Между тем последние данные указывают на то, что экономика Новой Зеландии в текущем квартале быстро восстанавливается после локдауна. Тем не менее, по прогнозам министерства финансов, безработица в стране продолжит расти до первого квартала 2022 года.

Основной фондовый индекс страны NZX 50 снизился по итогам торгов на 0,3%. С начала текущего года он поднялся на 2,5%.

Курс новозеландского доллара опускается в четверг на 0,58% относительно доллара США.