Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

ВВП Новой Зеландии во II квартале рухнул на рекордные 12,2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Новой Зеландии во втором квартале рухнул на 12,2% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статистическое управление страны в четверг.

Аналитики в среднем ожидали, что экономика потеряет 12,8% в прошедшем квартале, сообщает Trading Economics. Респонденты Wall Street Journal оценивали сокращение в 12%.

Это рекордное снижение обусловлено введенными в конце марта ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и вызвавшими приостановку работы бизнеса, а также самоизоляцию населения. В частности, потребительские расходы упали на 12,1%, строительная отрасль - на 25,8%, обрабатывающая промышленность - на 13%.

"Такие отрасли, как розничная торговля и транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес значительно сократились, поскольку на них в наибольшей степени повлияли запрет на международные поездки и строгий локдаун по всей стране", - сообщило статагентство.

Падение ВВП в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 12,4%. Эксперты прогнозировали спад на 13,3%, по данным Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в первом квартале экономика сократилась на 1,4% в поквартальном выражении против ранее объявленных 1,6%. Снижение в годовом выражении было пересмотрено на 0,1% с 0,2%.

Между тем последние данные указывают на то, что экономика Новой Зеландии в текущем квартале быстро восстанавливается после локдауна. Тем не менее, по прогнозам министерства финансов, безработица в стране продолжит расти до первого квартала 2022 года.

Основной фондовый индекс страны NZX 50 снизился по итогам торгов на 0,3%. С начала текущего года он поднялся на 2,5%.

Курс новозеландского доллара опускается в четверг на 0,58% относительно доллара США.

Новая Зеландия

Новости

"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Нефть подешевела на ожиданиях встречи ОПЕК+

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Правительство РФ одобрило отмену ряда льгот для нефтянки. Обобщение

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Вирусный невирусного везет: побочное действие моратория на взыскание долгов

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для "Роснефти" и еще двух компаний

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Экономический кризис

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.

Минэкономразвития ждет возвращения безработицы к "естественному" уровню в 2021г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');