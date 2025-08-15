Отток населения из Новой Зеландии достиг максимума за 13 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отток населения из Новой Зеландии за 12 месяцев по июнь 2025 года достиг максимума за 13 лет на фоне роста безработицы и слабости экономики, причем более трети покинувших страну - молодые люди в возрасте до 30 лет, следует из данных статистического управления страны.

За эти 12 месяцев из Новой Зеландии уехали 71,8 тысяч ее граждан, в предыдущие 12 месяцев - 67,5 тысяч. Рекордный отток - в 72,4 тысячи человек - был зафиксирован за 12 месяцев, завершившихся в феврале 2012 года.

Доля новозеландцев в возрасте от 18 до 30 лет в этом показателе в отчетном периоде составила 38%.

Аналитики объясняют такую статистику экономическим спадом в стране, который называют худшим с 1991 года и связывают с низкой производительностью труда и ошибочными политическими решениями.

Уровень безработицы в Новой Зеландии во втором квартале приблизился к максимуму за пять лет, составив 5,2%, тогда как доля экономически активного населения упала до минимума с первого квартала 2021 года.

В попытках оживить экономику страны, оказавшуюся в прошлом году в состоянии рецессии, Резервный банк Новой Зеландии с августа 2024 года снизил ключевую ставку на 225 базисных пунктов. Это принесло некоторые плоды, и в первом квартале текущего года рост новозеландского ВВП составил 0,8% к предыдущему кварталу. При этом в годовом сравнении ВВП сократился на 1,1%.

Популярным направлением для уезжающих новозеландцев традиционно является Австралия, где им предлагают льготы при трудоустройстве в секторах, испытывающих нехватку квалифицированных кадров. Кроме того, для работы в Австралии гражданам Новой Зеландии не нужна виза.