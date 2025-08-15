Поиск

Отток населения из Новой Зеландии достиг максимума за 13 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Отток населения из Новой Зеландии за 12 месяцев по июнь 2025 года достиг максимума за 13 лет на фоне роста безработицы и слабости экономики, причем более трети покинувших страну - молодые люди в возрасте до 30 лет, следует из данных статистического управления страны.

За эти 12 месяцев из Новой Зеландии уехали 71,8 тысяч ее граждан, в предыдущие 12 месяцев - 67,5 тысяч. Рекордный отток - в 72,4 тысячи человек - был зафиксирован за 12 месяцев, завершившихся в феврале 2012 года.

Доля новозеландцев в возрасте от 18 до 30 лет в этом показателе в отчетном периоде составила 38%.

Аналитики объясняют такую статистику экономическим спадом в стране, который называют худшим с 1991 года и связывают с низкой производительностью труда и ошибочными политическими решениями.

Уровень безработицы в Новой Зеландии во втором квартале приблизился к максимуму за пять лет, составив 5,2%, тогда как доля экономически активного населения упала до минимума с первого квартала 2021 года.

В попытках оживить экономику страны, оказавшуюся в прошлом году в состоянии рецессии, Резервный банк Новой Зеландии с августа 2024 года снизил ключевую ставку на 225 базисных пунктов. Это принесло некоторые плоды, и в первом квартале текущего года рост новозеландского ВВП составил 0,8% к предыдущему кварталу. При этом в годовом сравнении ВВП сократился на 1,1%.

Популярным направлением для уезжающих новозеландцев традиционно является Австралия, где им предлагают льготы при трудоустройстве в секторах, испытывающих нехватку квалифицированных кадров. Кроме того, для работы в Австралии гражданам Новой Зеландии не нужна виза.

Австралия Новая Зеландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });