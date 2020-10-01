ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на 1 процентный пункт ухудшил свой прогноз по темпам восстановления экономики России в 2021 году. Теперь ЕБРР ожидает роста ВВП Росии в 2021 году на 3%, а в майском прогнозе речь шла о росте на 4%.

Прогноз падения экономики по итогам 2020 года банк оставил прежним: сокращение на 4,5%.

Причинами падения в ЕБРР назвали кризис, вызванный пандемией коронавируса, и падение котировок нефти.

"Частичному сглаживанию негативных последствий способствовало принятие национального плана восстановления экономики. В 2021 году рост должен возобновиться на уровне 3,0% при условии положительной динамики нефтяных цен", - говорится в прогнозе ЕБРР.

Он может корректироваться также в зависимости от эпидемиологической ситуации и геополитических событий, отмечается в документе.

Авторы обзора отмечают, что во втором квартале 2020 года спад ВВП России оказался меньшим, чем ожидалось, а экономическая активность и цены на нефть вновь перешли к росту в этот период.

"Несмотря на шок нефтяных цен, двухмесячную блокировку экономики и связанную с COVID-19 поддержку в размере 10% ВВП, России удалось продолжить накапливать международные резервы, которые достигли рекордного уровня в $600 млрд в августе 2020 года. Это резко контрастирует с предыдущими кризисами, и в немалой степени благодаря гибкости обменного курса (рубль обесценился на 20% по отношению к доллару США в 2020 году)", - говорится в обзоре.

"В то время как затраты на реализацию плана оздоровления экономики сделали профицитный бюджет дефицитным, он был профинансирован за счет прибыли, полученной Центральным банком от продажи акций Сбербанка и размещения внутреннего рублевого долга. Кроме того, властям до сих пор не потребовалось задействовать Фонд национального благосостояния, который на 1 сентября 2020 года составлял $178 млрд", - отмечает ЕБРР.

Новый прогноз ЕБРР в отношении темпов восстановления российской экономики в 2021 году чуть пессимистичнее ожиданий МВФ и Банка России.

Международный валютный фонд в конце июня ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году - до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле. При этом восстановление российской экономики в 2021 году МВФ ожидает более быстрыми темпами, чем оценивалось в апреле - 4,1% вместо 3,5%.

Банк России в октябре уточнит свой макропрогноз, который сейчас предполагает падение ВВП на 4,5-5,5% в 2020 году и рост на 3,5-4,5% в 2021 году.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии, на 2021 год незначительно повысило прогноз роста до 3,3% (с 3,2%).

Аналитики в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4% и рост на 2,9% в 2021 году.