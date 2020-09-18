Падение ВВП РФ в августе замедлилось до 4,3%

Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в августе 2020 года оценивается в 4,3% в годовом выражении после снижения на 4,6% по уточненным данным (с 4,7%) в июле, на 5,9% в июне (оценка уточнена с 6,4%), 8,9% в мае, 9,5% в апреле (уточнена с 10,4%), роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в пятницу Минэкономразвития.

За январь-август 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 3,6%.

"Поддержку восстановлению в августе оказало улучшение показателей добывающего комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве", - отмечают в министерстве.

При этом в Минэкономразвития подчеркивают, что "в ключевых несырьевых отраслях восстановление в августе приостановилось".

"После трех месяцев активного восстановления падение оборота розничной торговли в августе ускорилось – до 2,7% г/г с 1,9% г/г в июле. Снижение выпуска обрабатывающих отраслей в августе составило 4,1% г/г после 3,3% г/г в июле, при этом ухудшение динамики наблюдалось в основном в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, и отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос. В строительном секторе в августе объем работ снизился на 0,6% г/г после околонулевой динамики в июне-июле", - говорится в обзоре министерства.

В Минэкономразвития также отмечают, что оборот платных услуг населению в августе оставался существенно ниже уровней прошлого года, при этом восстановление продолжалось на фоне снятия карантинных ограничений в ряде регионов: снижение объема платных услуг населению составило 18,8% г/г после 23,2% г/г в июле, оборот общественного питания сократился на 18,7% г/г (минус 28,2% г/г месяцем ранее).

Снижение добычи полезных ископаемых в августе замедлилось (до 11,8% г/г по сравнению с 15,1% г/г в июле) "после планового смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с 1 августа". "В этих условиях также наблюдалось улучшение показателей смежных отраслей: так, сокращение грузооборота транспорта в августе замедлилось до 5,2% г/г с 8,3% г/г месяцем ранее, преимущественно за счет трубопроводного и железнодорожного транспорта", - говорится в докладе.

Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в августе вырос на 4,4% г/г (4% г/г в июле) "за счет высоких показателей сбора зерновых и зернобобовых культур, а также сохранения позитивной динамики в животноводстве".

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии.

Банк России в октябре уточнит свой макропрогноз (сейчас предполагает падение на 4,5-5,5%), исходя из текущей динамики падение ВВП РФ в 2020 году будет ближе к 4,5%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития – консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Как сообщалось, падение ВВП РФ в I полугодии 2020 года, по данным Росстата, составило 3,4% к I полугодию 2019 года.