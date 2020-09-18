Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Канада отказалась от переговоров с Китаем о свободной торговле

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти Канады приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР. Об этом газете The Globe and Mail заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Я в настоящий момент не вижу условий для продолжения дискуссий", - сказал министр по поводу переговоров, которые зашли в тупик более года назад.

"Китай 2020 года – это не Китай 2016 года", - сказал он.

Он пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены. При этом он добавил, что приоритетом для Оттавы теперь должно стать освобождение Пекином граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.

Западные СМИ напоминают, что их арестовали после того, как в декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию.

До этого в 2016 году, отмечают СМИ, Канада и Китай договорились об активизации партнерства, включая проведение совместных военных учений.

СМИ также указывают, что до нынешних более жестких высказываний главы МИД Канады в адрес Китая, об ужесточении позиции в отношении КНР говорили США, Австралия, некоторые страны ЕС.

Канада Китай

Новости

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Фондовый рынок США снизился на фоне падения акций техсектора

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

"Востокуголь" после смерти Босова выпал из плана перевозок по Севморпути

Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро

Рынок акций РФ в четверг обошелся малыми потерями благодаря росту нефти

Рынок акций РФ в четверг обошелся малыми потерями благодаря росту нефти

Период компенсационных сокращений ОПЕК+ продлен до конца года

Период компенсационных сокращений ОПЕК+ продлен до конца года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');