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Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету счел рискованным представленный правительством РФ прогноз поступления доходов от введения прогрессивного НДФЛ в 2021 году в размере 60 млрд рублей, поскольку согласно внесенному законопроекту, граждане обязаны будут уплатить налог не ранее 2022 года.

"Прогнозирование зачисления в федеральный бюджет в 2021 г. части НДФЛ, уплачиваемого при превышении суммы доходов 5 млн рублей, подвержено риску, поскольку в соответствии с проектируемыми нормами законопроекта (N1022669-7) налогоплательщики, имеющие несколько видов доходов в сумме, превышающей 5 млн рублей за истекший налоговый период, обязаны... уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть не ранее 2022 года", - следует из замечаний комитета, с которым ознакомился "Интерфакс".

Кроме того, в комитет поступают обращения с просьбой освободить налоговых агентов, в частности, банки, от обязанности определять совокупный размер дохода физического лица для расчета превышения порога в 5 млн рублей и уплачивать налог в бюджет. "Реализация данных предложений приведет к тому, что дополнительные доходы в федеральный бюджет будут зачислены не ранее 2022 года", - считают в комитете.

Законопроект о прогрессивном НДФЛ с 2021 года был внесен в Госдуму 17 сентября. Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год. В документах напоминалось, что эти налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. "Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", - говорилось в документе.

Госдума НДФЛ

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