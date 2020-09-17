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Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые вводят повышенную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для доходов сверх 5 млн рублей в год.

Документ (N1022669-7) размещен в электронной базе данных парламента.

"Законопроектом предусматривается увеличение до 15% с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период", - говорится в пояснительной записке.

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Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год. В документах напоминается, что эти налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями. "Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в документе.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год.

Госдума

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