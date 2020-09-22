Компании стали реже, чем в кризисном апреле, задерживать платежи

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании в летние месяцы стали более аккуратно рассчитываться с поставщиками, что стало еще одним признаком нормализации ситуации в экономике, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Неплатежи между компании выросли в "нерабочем" апреле до рекордного с кризисного 2015 года уровня. В мае на фоне смягчения карантинных ограничений расчеты с поставщиками начали восстанавливаться; тенденция продолжилась в июне-августе, когда платежная дисциплина стала приближаться к докризисному уровню.

Динамика уровня расчетов в 2020 году:

Апрель Май Июнь Июль Август* Счета, оплаченные без просрочки 54,6% 60,8% 64,5% 64,0% 65% Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 19,3% 26,6% 25,4% 25,9% 26% Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 26,1% 12,5% 10,1% 10,2% 9%

* предварительные данные

Уже в мае доля счетов, оплаченных в срок, выросла на 6,2 процентных пункта до 60,8%; доля счетов, оплаченных с просрочкой до 60 дней выросла на 7,3 процентных пункта до 26,6%, а просроченных свыше 60 дней - сократилась на 13,6 процентных пунктов до 12,5%.

В июне положительная динамика сохранилась. Доля счетов, оплаченных в срок, увеличилась на 3,7 процентных пункта до 64,5%. Доля просроченных счетов, наоборот, сокращалась: просроченных на срок до 60 дней сократилась на 1,2 процентных пункта до 25,4%; на срок свыше 60 дней сократилась на 2,4 процентных пункта до 10,1%.

В июле изменения были не столь заметными, показатели стабилизировались на уровне июня.

Первые, пока еще неполные, данные за август свидетельствуют о сохранении курса на укрепление платежной дисциплины в последнем летнем месяце, но не позволяют однозначно утверждать, что уровень расчетов вернулся на докризисные уровни.

Так, в 2019 году доля счетов, оплаченных в срок, превышала 65%, просроченных до 60 дней была ниже 27%, просроченных свыше 60 дней - на уровне 6-8%.

"Проводимый нами мониторинг уровня расчетов в отраслях, признанных правительством пострадавшими, показывает, что и там с мая происходит постепенное улучшение расчетов с поставщиками. Некоторые отрасли, например, сфера дополнительного образования, розничная торговля, издательская деятельность, по нашим данным уже приблизились к докризисным уровням", - отметил руководитель программы "СПАРК - Мониторинг платежей" Алексей Морсин.

"Со второй половины лета мы наблюдаем некоторое оживление на рынках. Но до текущего момента на докризисный уровень платежная дисциплина должников, к сожалению, так и не вернулась. В то же время, что касается новых фактов неплатежей, то с конца июля мы видим сокращение количества заявляемых нашими клиентами страховых случаев. На наш взгляд, это связано с предоставлением новых и сохранением старых отсрочек покупателям, периодом отпусков, а также с принятыми ранее превентивными мерами в отношении откровенно слабых игроков рынка", - сказал "Интерфаксу" директор департамента урегулирования убытков и взыскания задолженности Coface Россия Дмитрий Котов. При этом он ожидает рост неоплат в конце третьего - начале четвертого квартала в случае "второй волны" коронавируса, что может ударить по бизнесу сильнее предыдущего периода "нерабочих" дней.

В условиях снижения спроса на продукцию и услуги и недостатка оборотных средств у бизнеса у компаний не так много возможностей дальше улучшать расчеты с поставщиками, говорят эксперты.

По данным проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний", на снижение спроса - как на ограничивающий деятельность фактор - указывали в мае 52,3% компаний, в июне - 46,3%, тогда как в январе этот показатель равнялся 23,8%. На недостаток оборотных средств жаловались 32,4% респондентов в июле, 35,6% в мае и 25,6% в январе.

Проект "СПАРК - Мониторинг платежей" содержит информацию о платежной дисциплине 800 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, которая ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно передают в систему сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК".